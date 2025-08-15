Она приблизилась к отметке в 9 трлн рублей, отметил председатель правительства РФ

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 15 августа. /ТАСС/. Объем взаимной торговли стран ЕАЭС за 2024 год вырос на 6,8%, приблизившись к отметке в 9 трлн рублей. Об этом рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета.

Глава российского кабмина заявил о необходимости придать "существенный импульс взаимной торговле". "Ее объем в прошлом году вырос на 6,8%, приблизившись к 9 трлн рублей, - поделился Мишустин. - Потенциал - еще выше".

Российский премьер напомнил, что за 10 лет существования ЕАЭС перед объединением вставали "самые разные задачи". "Главное - что мы работали для их решения вместе, на основе доверия и уважения интересов друг друга. Уверен, что в этом залог и будущих успехов", - заключил глава кабмина РФ.