ЕАЭС до конца года утвердит дорожную карту "Евразийского экономического пути"

Российский премьер Михаил Мишустин призвал всех активнее подключаться к такой работе

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 15 августа. /ТАСС/. Страны ЕАЭС планируют до конца года сформулировать положения дорожной карты декларации "Евразийский экономический путь", принятой президентами государств объединения. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета.

По его словам, все интеграционные планы "должны быть отражены в "дорожной карте" по выполнению принятой президентами декларации "Евразийский экономический путь". "Нам предстоит утвердить соответствующий план до конца года", - заметил премьер.

По словам Мишустина, при разработке плана мероприятий важно наметить цели, "позволяющие выходить на практические результаты".

"По сути - мы закладываем ориентиры для совместного движения вперед на ближайшие десятилетия, - заключил глава кабмина РФ. - Призываю всех активнее подключаться к такой работе".