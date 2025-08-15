Мишустин: ЕАЭС нужно сформировать механизмы для контроля цен импортных товаров

Российский премьер призвал в рамках союза внедрить единые подходы к системе управления рисками, чтобы оптимизировать работу контрольных служб и снизить нагрузку на предпринимателей

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 15 августа. /ТАСС/. Формирование механизмов необходимо сформировать в рамках ЕАЭС для обеспечения эффективного таможенного контроля стоимости товаров, которые поступают на рынок союза из-за рубежа. Об этом рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета.

"Надо совместно [в рамках ЕАЭС] сформировать и механизмы, которые обеспечат эффективный таможенный контроль стоимости товаров, поступающих на союзный рынок из-за рубежа", - отметил премьер-министр.

Как подчеркнул Мишустин, нужно в рамках союза внедрить единые подходы к применению системы управления рисками, чтобы оптимизировать работу контрольных служб и снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей.