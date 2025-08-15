Премьер Казахстана призвал создавать в ЕАЭС альтернативные транспортные маршруты

Олжас Бектенов предложил интегрировать проект железной дороги через Афганистан в Пакистан

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 15 августа. /ТАСС/. ЕАЭС нужно создавать альтернативные транспортные маршруты и интегрировать проект железной дороги через Афганистан в Пакистан.

Об этом заявил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании Евразийского межправительственного совета.

"Необходимо изучить вопрос создания альтернативных маршрутов, в которых были бы заинтересованы все государства региона. В этой связи хотели бы обратить внимание на проект железной дороги Тургунди - Герат, который способен обеспечить до 10 млн тонн грузоперевозок в направлении пакистанского порта Карачи, а также на иные крупные проекты в Афганистане. Предлагаем проработать вопрос об органичной интеграции этой весьма перспективной транспортной магистрали в действующую систему евразийских маршрутов", - сказал Бектенов.