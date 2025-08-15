Российский премьер напомнил, что объединение всегда открыто для сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 15 августа. /ТАСС/. ЕАЭС открыт для взаимодействия со всеми странами мира. Россия рассчитывает на скорое прохождение всех необходимых процедур в ОАЭ и Монголии для вступления в силу соглашений объединения с этими странами, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета.

Мишустин напомнил, что объединение "всегда открыто для сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами". "И число стран, которые хотят расширять кооперацию с союзом, растет", - заметил он.

Премьер напомнил о вступившем в силу в мае соглашении о свободной торговли ЕАЭС с Ираном, а также о подписанных в Минске в июне торговых соглашениях с ОАЭ и Монголией. "Рассчитываем, что внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу этих договоренностей, будут оперативно завершены. Их реализация на практике поможет укрепить экономические связи между нашими странами, будет способствовать увеличению товарооборота", - указал Мишустин.

"Конечно, предприниматели получат дополнительные возможности для экспорта своей продукции на растущие рынки глобального Юга", - выразил надежду российский премьер.

У ЕАЭС действуют соглашения о зоне свободной торговли с Вьетнамом, Сингапуром, Сербией, Ираном, два партнерских договора с КНР. На завершающей стадии находятся переговоры о либерализации торговли с Индонезией, активно идут консультации с Египтом и Индией.