МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Совкомбанк в I полугодии 2025 года снизил чистую прибыль по МСФО в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 17,5 млрд рублей, говорится в отчете кредитной организации.

Выручка от регулярной деятельности увеличилась на 45% - до 461 млрд рублей. Комиссионный доход вырос на 25% - до 26,6 млрд рублей.

При этом выручка от розничного бизнеса выросла на 58% и составила 232 млрд рублей. Розничный портфель составил 1,3 трлн рублей, а количество активных пользователей мобильного банка и карты "Халва" составило 6 млн.

В сегменте корпоративного бизнеса выручка составила 188 млрд рублей, что на 68% больше, чем год назад. Корпоративный портфель составил 1,4 трлн рублей.

"Квартал сложился слабее наших ожиданий, поскольку эффекты снижения ставки еще не повлияли, а охлаждение экономики негативно сказывалось на росте, марже и розничном риске. Тем не менее, по мере снижения ставок розничный бизнес вернется к регулярной прибыли, а общий ROE - к привычным показателям", - отметил председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев, слова которого приводит пресс-служба.

В третьем квартале в банке ожидают расширения чистой процентной маржи и стабилизации рисков в потребительском кредитовании. "Наши прогнозы на II полугодие существенно превышают результаты I полугодия, однако итоговая прибыль может оказаться ниже результата 2024 года", - заключил Гусев.