Компания также планирует продолжить арбитражное разбирательство по вопросу передачи ее активов во внешнее управление

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Финская энергетическая компания Fortum сохраняет намерение не возвращаться в Россию и продолжит процесс отчуждения своих российских активов, следует из отчета компании.

"Fortum больше не работает в России и не намерена туда возвращаться. По мере возможности и в качестве основного для себя варианта Fortum продолжит процесс отчуждения своих российских активов", - говорится в документе.

Компания также планирует продолжить арбитражное разбирательство против России по вопросу передачи ее активов во внешнее управление.

Как отмечал генеральный директор Fortum Маркус Раурамо в ходе общения с инвесторами по итогам I квартала 2025 года, энергоконцерн сохраняет требования к российскому Forward Energo (ранее известном как ПAO Fortum).

В октябре 2024 года Fortum инициировала судебное разбирательство в гражданском суде Нидерландов против Forward Energo. Разбирательство касается внутренних непогашенных займов на сумму около €600 млн, а также процентов к ним.

Таким образом, сумма иска, включая проценты и пени за просрочку, составляет около €800 млн.

25 апреля 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 83,73% акций "Юнипро", принадлежавших германскому концерну Uniper, и 98,23% акций "Фортума", которыми владела финская группа Fortum, переданы во внешнее управление Росимуществом. Эта мера была принята в ответ на недружественные действия ряда государств в отношении РФ. 27 февраля 2024 года Fortum сообщил, что начал арбитражное разбирательство против России и будет требовать компенсации за свои активы.