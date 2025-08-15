Российский рынок акций в начале основной торговой сессии растет

К 10:15 мск курс юаня находился на отметке в 11,116 рубля

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов. Курс юаня растет в начале торгов.

По данным торгов на 10:00 мск, индекс Мосбиржи поднимался на 0,31%, до 2 986,54 пункта, индекс РТС также рос на 0,31% - до 1 179,49 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов поднялся на 8 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 11,13 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и находился на уровне 2 982,53 (+0,17%), индекс РТС составлял 1 177,91 пункта (+0,17%). В то же время курс юаня замедлили рост и находился на отметке 11,116 рубля (+6,65 копейки).

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 0,49% и находился на уровне 2 991,82 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 07:00 мск.

Московская биржа с 13 июня 2024 года приостановила торги долларом и евро из-за введенных против нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.