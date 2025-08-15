Чистый убыток "Совкомфлота" по МСФО в I полугодии составил $435 млн

Выручка компании упала до $618 млн

МОСКВА, 15 августа./ТАСС/. Чистый убыток "Совкомфлота" по МСФО за I полугодие 2025 года составил $435 млн против чистой прибыли в $324 млн годом ранее, говорится в отчете компании.

Скорректированная чистая прибыль достигла $19,5 млн.

Выручка "Совкомфлота" снизилась на 39,4% - до $618 млн. Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента составила $502 млн.

Прибыль от эксплуатации судов по итогам полугодия 2025 года сократилась в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составила $306 млн. Операционный убыток компании за отчетный период составил $346,4 млн против прибыли $366,9 млн годом раннее.

Группа компаний "Совкомфлот" - крупнейшая судоходная компания России, лидер в области морской транспортировки нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, а также обслуживания морской добычи углеводородов. Компания специализируется на операциях в сложных климатических и ледовых условиях.