НАЛЬЧИК, 15 августа. /ТАСС/. Бюджет Кабардино-Балкарской Республики (КБР) за первое полугодие исполнен с профицитом в 52 млн рублей. При этом доходы региона составили около 31,5 млрд рублей, сообщили на заседании правительства КБР, передает корреспондент ТАСС.

"По итогам первого полугодия 2025 года доходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики исполнены в сумме 31 млрд 438 млн рублей, расходы - 31 млрд 386 млн рублей с превышением доходов над расходами. Профицит республиканского бюджета составил 52 млн рублей", - рассказал и. о. министра финансов КБР Азамат Калабеков.

Согласно данным Минфина, общие доходы бюджета Кабардино-Балкарии на 2025 года составляют 62,2 млрд рублей. Большая часть средств направлена на социальный блок, в том числе поддержку участников СВО и их семей. В списке расходов республиканского бюджета за первое полугодие 2025 года из средств резервного фонда правительства КБР около 2 млрд рублей - на меры соцподдержки военнослужащих.