Чистый убыток "Распадской" по МСФО в I полугодии составил $199 млн

Выручка компании снизилась на 31% - до $685 млн

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Чистый убыток угольной компании "Распадская" по МСФО за январь - июнь 2025 года вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $199 млн, следует из отчета компании.

Выручка снизилась на 30% - до $699 млн. Это обусловлено значительным падением мировых цен на коксующийся уголь, отметили в компании. Операционный убыток увеличился в 2,9 раза - до $258 млн.

Валовая прибыль за шесть месяцев составила $131 млн (-72,6%). Убыток до налогообложения достиг $252 млн против убытка в $82 млн в 2024 году.

Убыток показателя EBITDA в I полугодии составил $99 млн против прибыли $213 млн годом ранее. "Основное влияние на падение показателя в отчетном периоде оказало снижение цен реализации угольной продукции и объема продаж, а также укрепление обменного курса рубля", - говорится в сообщении "Распадской".

Капитальные вложения за отчетный период снизились на 25,7%, до $113 млн.

ПАО "Распадская" - производитель коксующегося угля. Производственный комплекс включает семь шахт, два разреза и три обогатительных фабрики в Кемеровской области и одну шахту в Тува. Запасы - 1,9 млрд т угля. Продуктовый портфель компании включает все марки коксующегося угля.