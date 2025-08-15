Президент страны убежден, что добивается заключения сделок, которые не удавалось согласовать его предшественникам, и демонстрирует "силу и проницательность", пишет газета

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп путем содействия заключению мирных соглашений между третьими странами пытается добиться экономической выгоды для Вашингтона. Об этом сообщила газета Politico.

"Каждое из этих мирных соглашений принесло Америке определенную экономическую выгоду", - цитирует издание неназванного представителя Белого дома. По словам лиц из окружения Трампа, содействие заключению соглашений между конфликтующими странами соответствует политике республиканца "Америка прежде всего", поскольку тот стремится увязать мирные соглашения с торговыми, как в случае с Арменией и Азербайджаном.

По словам представителя вашингтонской администрации, Трампу нравится роль миротворца. Он убежден, что добивается заключения сделок, которые не удавалось согласовать его предшественникам, и демонстрирует "силу и проницательность", не обращая внимания на реальный успех соглашений. "Ему нравится быть в роли вершителя судеб для более маленьких и слабых стран мира", - сказал собеседник газеты.