Решение принято в связи с динамикой цен на уголь, а также с сохранением санкционного давления

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Совет директоров "Распадской" - крупнейшего в России производителя коксующегося угля - рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам января - июня 2025 года. Об этом говорится в сообщении компании.

"Cовет директоров не рекомендовал выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2025 года", - говорится в сообщении.

По итогам первого полугодия 2025 года "Распадская" получила $199 млн чистого убытка по МСФО против убытка в $99 млн годом ранее.

"Учитывая финансовые результаты за отчетный период, динамику цен на уголь, а также сохранение санкционного давления, совет директоров считает, что выплата дивидендов по итогам первого полугодия 2025 года не соответствует интересам компании и ее акционеров",- пояснили в компании.

Ранее "Распадская" не выплачивала дивиденды за 2024 год. По итогам 2022 и 2023 года компания также не выплачивала дивиденды.

"Распадская" - крупнейший производитель коксующегося угля в РФ. Производственный комплекс компании после приобретения "Южкузбассугля" включает семь шахт, два разреза и три обогатительных фабрики в Кемеровской области и одну шахту в Республике Тыва. Запасы объединенной компании составляют 1,9 млрд тонн угля. Продуктовый портфель компании включает все марки коксующегося угля. Evraz владеет приблизительно 93,24% акций производителя угля.