"Распадская" в I полугодии снизила добычу угля до 8,9 млн тонн

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. "Распадская" - крупнейший в России производитель коксующегося угля - по итогам первого полугодия 2025 года снизила добычу угля на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 8,9 млн тонн, говорится в сообщении компании.

Снижение было в основном вызвано концентрацией перемонтажей лав.

Объем добычи рядового угля всех марок составил 8,9 млн тонн (годом ранее - 9,9 млн тонн). Объем продаж снизился на 10%, до 6,4 млн тонн угольной продукции. "Снижение было вызвано в основном уменьшением объема добычи рядового угля, а также неблагоприятной ситуацией со спросом как внутри РФ, так и на экспортных направлениях, в том числе на фоне санкционного давления", - пояснили в компании.

Денежная себестоимость тонны концентрата не изменилась и составила $65.

"Первое полугодие 2025 года стало для нас и всей угольной отрасли в целом периодом серьезных испытаний. Мы наблюдаем усиление кризисных тенденций, вызванных совокупностью внешних и внутренних факторов: снижением мировых цен на уголь, санкционным давлением и ускорением инфляции издержек", - говорится в сообщении. Компания также отмечает, что сокращение спроса на уголь, обусловленное замедлением экономики Китая и спадом в строительном секторе России из-за высокой ключевой ставки и отмены программы ипотеки с господдержкой, оказало дополнительное давление на металлургическую отрасль. Укрепление обменного курса рубля также негативно повлияло на рентабельность компании.