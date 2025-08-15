Ведомство призвало присоединяться к каналу, чтобы первыми узнавать о главных новостях транспорта

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ завело аккаунт в Max, сообщило министерство.

"Мы теперь в мессенджере MAX! Присоединяйтесь к официальному каналу Минтранса, чтобы первыми узнавать о главных новостях транспорта", - говорится в сообщении.

Max - российская цифровая платформа пользовательских сервисов, на которой доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей: аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы. В платформу интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.