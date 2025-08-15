Председатель Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев отметил, что это упрощает таможенные процедуры и в целом ведение бизнеса на евразийском пространстве

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 15 августа. /ТАСС/. Россия, Белоруссия и Казахстан завершили переход на цифровые транспортные документы, что упрощает таможенные процедуры и в целом ведение бизнеса на евразийском пространстве. Об этом сообщил журналистам председатель Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.

"Вопросы евразийской экономической интеграции - это прежде всего торговля, инвестирование, развитие транспортной инфраструктуры, создание общего биржевого пространства, совершенствование конкуренции, формирование общих рынков нефти и газа, развитие рынков лекарств и медицинских изделий. Члены Евразийского межправсовета были проинформированы по этим направлениям. В частности, доложено об ускорении процессов цифровизации сферы грузовых и железнодорожных перевозок внутри ЕАЭС и с третьими странами. На цифровые транспортные документы уже перешли Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация", - сказал он, подводя итоги межправительственного совета в Чолпон-Ате.

Сагинтаев добавил, что достигнут прогресс с Китаем, с которым у РФ действует соглашение о взаимодействии в сфере железнодорожных перевозок

"В конце 2024 года запущены взаимные тестовые перевозки с применением электронной накладной. Планируется постепенное расширение географии перевозок в новом формате. Внедрение цифровых инструментов упрощает процедуры и снижает издержки для бизнеса, обеспечивается максимальное ускорение движения товаров", - резюмировал он.