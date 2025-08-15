Лихачев: Россия предлагает Ирану локализацию техпроцессов в мирном атоме

Глава госкорпорации "Росатом" заявил, что Москва проводит регулярные консультации с Тегераном

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Россия проводит регулярные консультации с Ираном по мирному атому, проводит переговоры о расширении повестки в отрасли. РФ предлагает исламской республике возможную локализацию их или иных технологических процессов на территории Ирана, заявил в интервью телеканалу "Россия-1" глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Мы со своей стороны проводим регулярные консультации, переговоры именно о расширении повестки, о возможной локализации тех или иных технологических процессов в Иране. Но все это, конечно, связано исключительно с мирным атомом, надо понимать", - сказал он.