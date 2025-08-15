Лихачев сообщил о переговорах с Ираном о строительстве малых модульных АЭС

Глава Росатома надеется на заключение договора

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Россия ведет переговоры с Ираном о строительстве на его территории малых модульных АЭС и надеется на заключение соответствующих договоренностей в будущем. Об этом в интервью телеканалу "Россия-1" заявил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Он напомнил, что в начале 2025 года Иран предложил России расширить повестку сотрудничества в атомной энергетике, включив в обсуждение строительство малых модульных АЭС в исламской республике.

"Такие переговоры идут. Надеюсь, рано или поздно такие договоренности будут заключены", - сказал Лихачев.

Кроме того, подчеркнул он, Россия всегда была активным участником процесса по решению так называемой иранской ядерной проблемы, отметив, что в ходе формирования и запуска совместного всеобъемлющего плана действий у России была ключевая роль оказания технической и дипломатической поддержки Тегерану.