Решение будет зависеть от темпов снижения ставки и результатов бизнеса, сообщил управляющий директор кредитной организации Андрей Оснос

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Совкомбанк примет решение о выплате второй части дивидендов в конце III - начале IV квартала. Об этом журналистам на звонке с представителями Совкомбанка сообщил управляющий директор банка Андрей Оснос.

"Решение о выплате второй части дивидендов Совкомбанка за 2024 год будет принято в конце III - начале IV квартала, будет зависеть от темпов снижения ставки и результатов бизнеса" - сообщил управляющий директор Совкомбанка.

В июле акционеры получили первую часть дивидендов - 0,35 рубля на акцию, всего 7,9 млрд рублей.

Количество акционеров достигло 144 тыс. С момента IPO цена акции банка выросла на 43%, капитализация составила 368 млрд рублей, а объем торгов за первое полугодие 2025 года достиг 101 млрд рублей.