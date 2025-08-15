Заместитель председателя госкорпорации Игорь Дроздов заявил, что такая оптимизация может более четко сфокусировать работу по увеличению числа нужных стране проектов в области инноваций и достижения целей технологического лидерства

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Пороговое значение по выручке для продолжения поддержки технологических компаний в "Сколково" необходимо повысить на основе метрик, применяемых к малым технологическим компаниям (МТК) - до 4 млрд рублей. Это позволит увеличить число проектов в области инноваций и достижения целей технологического лидерства. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя ВЭБ.РФ Игорь Дроздов через пресс-службу госкорпорации.

"Лимит 1 млрд рублей для продолжения поддержки технологических компаний в "Сколково" был установлен более 15 лет назад. С тех пор произошло много изменений. В частности, появился закрепленный в законе статус МТК. Для получивших его компаний пороговое значение по выручке составляет 4 млрд рублей. И логично было бы всю систему поддержки технологических компаний выстраивать на основе метрик, применяемых к МТК", - сказал Дроздов.

По его словам, подобная оптимизация может более четко сфокусировать работу по увеличению числа нужных стране проектов в области инноваций и достижения целей технологического лидерства, которое являются одним из ключевых приоритетов группы ВЭБ.РФ в рамках стратегии до 2030 года.

Ранее газета "Известия" отмечала, что стартапы с оборотом до 4 млрд рублей в год могут освободить от налогов на прибыль, имущество и НДС, если они зарегистрированы в инновационном центре "Сколково".