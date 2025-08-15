Воспользоваться поддержкой могут представители малого и среднего бизнеса, являющиеся индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, зарегистрированными в Московской области

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Представители малого и среднего бизнеса Московской области с 15 августа могут подать заявку на возмещение части расходов, связанных с приобретением или лизингом оборудования. Благодаря мере поддержке можно компенсировать до 50% понесенных расходов, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"В Подмосковье 15 августа начался прием заявок от МСП на получение субсидий на приобретение и лизинг оборудования. По условиям программы предприниматели могут возместить до 50% понесенных расходов, но до 10 млн руб. при покупке оборудования и 5 млн руб. при заключении договора лизинга. Заявления принимаются до 14 сентября включительно", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.

Она добавила, что воспользоваться поддержкой могут представители малого и среднего бизнеса, являющиеся индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, зарегистрированными в Подмосковье. В 2024 году получателями поддержки стал 261 предприниматель на общую сумму 750 млн руб.