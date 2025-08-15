В Москве объем платных услуг населению вырос до 2,2 трлн рублей

Наибольшим спросом среди москвичей пользовались онлайн-консультации, услуги стриминговых платформ и облачных сервисов, а также приложения-экосистемы, которые объединяют различные функции в рамках одного мобильного приложения

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Объем платных услуг населению в Москве составил 2,2 трлн руб. за шесть месяцев 2025 года. Это более чем на 2% больше показателя за аналогичный период 2024 года, сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

"Сфера услуг Москвы развивается, в том числе благодаря активному внедрению цифровых сервисов, которые делают жизнь горожан проще и удобнее и повышают доступность и привлекательность услуг. В первом полугодии 2025 года объем платных услуг населению составил 2,2 трлн руб., превысив на 2,2% показатель января - июня 2024 года. Наибольший вклад в положительную динамику внесли электронные сервисы, услуги связи и образования", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы, руководителя департамента Марии Багреевой.

Отмечается, что электронные сервисы увеличили обороты почти на 30% - до 210,2 млрд руб., сфера связи - на 4,5% - до 223,1 млрд руб. Наибольшим спросом среди москвичей пользовались онлайн-консультации, услуги стриминговых платформ и облачных сервисов, а также приложения-экосистемы, которые объединяют различные функции в рамках одного мобильного приложения.

Образовательные организации увеличили выручку на 9,4% - до 172,6 млрд руб. Кроме того, еще 30,5 млрд руб. заработали спортивные организации, что на 7,6% больше, чем годом ранее, турагентства - 39,9 млрд руб., рост составил 5,3%. Оборот гостиниц достиг 44,4 млрд руб., это на 3,7% больше, чем годом ранее, учреждения культуры - 52,6 млрд руб., что на 3,3% превысило показатель прошлого года.