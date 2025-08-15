В частности, делегации утвердили концепцию развития общего рынка лекарств и медизделий

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 15 августа. /ТАСС/. Страны - участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на заседании Евразийского межправительственного совета утвердили 10 документов. Об этом сообщила пресс-служба кабмина РФ.

Среди документов - утверждение программы развития биржевых торгов на общем биржевом рынке товаров, годовой отчет Евразийской экономической комиссии о состоянии конкуренции на трансграничных рынках и мерах, принимаемых по пресечению нарушений общих правил конкуренции на них, за 2024 год, распоряжение об изменениях в реализации транспортной политики государств - членов ЕАЭС на 2024-2026 годы.

Помимо этого, делегации утвердили концепцию развития общего рынка лекарств и медизделий.

Все эти договоренности выделял в своем выступлении глава российской делегации, председатель правительства РФ Михаил Мишустин.