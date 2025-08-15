В 2025 году на ближайший трехлетний период распределено 76 млрд рублей, рассказал заместитель министра экономического развития Святослав Сорокин

МИНУСИНСК, /Красноярский край/. 15 августа. /ТАСС/. Размер предоставляемых казначейских инфраструктурных кредитов для реализации проектов в субъектах РФ увеличится на следующем этапе до 126 млрд рублей. В этом году на ближайший трехлетний период было распределено 76 млрд рублей, сообщил ТАСС заместитель министра экономического развития РФ Святослав Сорокин в кулуарах форума "Опорные города России" .

"В следующем этапе у нас чуть больше денег предусмотрено - 126 млрд руб. дополнительно будет точно так же распределено между субъектами на поддержку таких стратегических инициатив", - сообщил Сорокин. Он напомнил, что 15 июля 2025 года завершился отбор проектов в субъектах РФ на ближайшие три года, которым будет представлены казначейские инфраструктурные кредиты. На этом этапе было распределено 76 млрд рублей.

Он также отметил, что следующий отбор пройдет "чуть раньше, чем планировалось", но не уточнил точной даты. Сорокин добавил, что сейчас этот вопрос обсуждается. "Мы видим здесь хороший потенциал и синергию тех программ развития, которые есть в регионах, программ развития опорных населенных пунктов", - добавил замминистра.

О новых заявках для включения в перечень опорных населенных пунктов

Также Сорокин сообщил, что после утверждения перечня опорных населенных пунктов России, порядка 10 поселений уже подали заявку на включение их в этот список.

В настоящий момент утвержденный перечень включает в себя 2 160 населенных пунктов во всех регионах страны. В него входят как большие городские агломерации, административные центры, так и малые города, и сельские населенные пункты.

"Мы говорим о том, что перечень опорных населенных пунктов это не константа, которую мы зафиксировали, до 36-го года ничего не делаем <…>Задача опорного населенного пункта - это создание условий для жизни и места, где люди работают. Поэтому, если появляется хороший крупный инвестиционный проект, то, конечно, мы готовы пересматривать этот перечень. Сейчас такие инициативы уже поступили после утверждения и одобрения перечня опорных населенных пунктов <…> Сейчас порядка 10 [заявок] рассматривается", - рассказал ТАСС Сорокин.

Он также подчеркнул, что инструмент рассмотрения заявок "очень гибкий" и они пройдут через правительственную комиссию по региональному развитию.

О форуме

II форум "Опорные города России" проходит в Минусинске на юге Красноярского края 14-16 августа. В мероприятии принимают участие представители федеральной, региональной и муниципальной власти, а также представители экспертного, научного и бизнес-сообщества из разных субъектов РФ.