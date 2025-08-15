Wired: власти США отказались от контракта с xAI после антисемитских ответов Grok

В СМИ ранее появилась информация о том, что чат-бот также положительно отзывается о лидере нацистской Германии Адольфе Гитлере

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Власти США отказались от заключения контракта с компанией xAI на обслуживание государственных органов в сфере искусственного интеллекта (ИИ) после обвинения разработанного стартапом чат-бота Grok в распространении информации антисемитского характера. Об этом пишет американский журнал Wired со ссылкой на источники.

По его информации, компания xAI должна была стать частью инициативы американской администрации по привлечению IT-гигантов к модернизации федерального правительства с опорой на ИИ-технологии. Согласно поступившему в распоряжение журнала электронному письму, в начале июня представители контролирующего госзакупки Управления (администрации) общих служб США (GSA) предварительно договорились с командой xAI о внедрении Grok в работу госорганов. Однако в начале июля в СМИ появилась информация о том, что Grok воспроизводит антисемитские тезисы и положительно отзывается о лидере нацистской Германии Адольфе Гитлере. После этого руководство GSA изменило свою позицию и исключило xAI из списка компаний, которым предлагалось заключить контракт, сообщили собеседники Wired.

Как сообщалось ранее, GSA включило компании OpenAI, Alphabet и Anthropic в список одобренных поставщиков решений в сфере ИИ для органов власти. Речь идет о трех моделях ИИ: ChatGPT от OpenAI, Gemini от Google, принадлежащей Alphabet, и Claude от Anthropic. Все они прошли проверку на соответствие требованиям безопасности и эффективности. По итогам экспертизы было принято решение об их размещении на специальной платформе, которая позволит ускорить закупочные процедуры и упростить доступ государственных структур к коммерческим IT-решениям.

Американский миллиардер Илон Маск основал стартап xAI, занимающийся разработкой искусственного интеллекта, в апреле 2023 года. Спустя несколько месяцев компания представила чат-бот на основе ИИ Grok. Создатели проекта утверждают, что этот продукт отличается от аналогов отсутствием цензуры и обеспечивает доступ к актуальной информации в реальном времени.