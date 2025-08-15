Заместитель министра транспорта РФ Алексей Шило отметил, что наибольшего эффекта от внедрения беспилотных транспортных средств Минтранс ожидает получить в области логистики

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Беспилотный электропоезд "Ласточка" проехал более 80 тыс. км по Московскому центральному кольцу (МЦК) с момента запуска. В настоящий момент автономный трамвай также наработал свыше 6 тыс. км пробега по столичным магистралям, сообщил заместитель министра транспорта РФ Алексей Шило на сессии в рамках форума "Беспилотные системы: технологии будущего".

"Никто, наверное, не заметил, но беспилотная "Ласточка", которую РЖД несколько лет назад запустили, уже более 80 тыс. км по кольцу пробежала. Соответственно, уже сегодня пассажиры могут оценить, воспользоваться этой услугой и посмотреть, насколько работает эффективно данная технология. Беспилотный трамвай в Москве более 6 тыс. км уже тоже пробежал и, собственно говоря, достаточно неплохо себя показывает", - сказал он.

Говоря о морских перевозках, Шило отметил, что в России с 2023 года преодолено свыше 200 тыс. морских миль и перевезено более 2 млн тонн грузов с использованием морских беспилотных систем.

"Если посмотреть морские перевозки, то у нас два парома работают с Калининградом, тоже все слышали, с 2023 года более 200 тысяч морских миль, более 2 млн тонн грузов было перевезено с использованием морских беспилотных систем", - добавил он.

По его словам, наибольшего эффекта от внедрения беспилотных транспортных средств Минтранс ожидает получить в области логистики, а именно в сфере перевозок высокоавтоматизированными транспортными средствами по дорогам общего пользования. "Мы с вами абсолютно точно должны понимать, что беспилотные автомобили - это в конечном итоге снижение себестоимости доставки товаров, повышение производительности труда", - подытожил замминистра.

Шило также сообщил, что одним из важнейших документов, который в скором времени планируется внести в правительство, является федеральный закон о высокоавтоматизированных транспортных средствах, находящийся в высокой степени готовности и проходящий обсуждение с экспертным сообществом.

Он подчеркнул необходимость перехода от пилотных проектов к комплексным решениям на основе целостной цифровой экосистемы, отметив, что работа в этом направлении активно ведется. При этом цифровое бесшовное небо рассматривается как ключевой элемент данной экосистемы.

