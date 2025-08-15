Эксперт Марков: цены на целлюлозно-бумажную продукцию могут вырасти в сентябре

Гендиректор Пермской целлюлозно-бумажной компании рассказал, что самым быстрорастущим каналом спроса остаются маркетплейсы, куда уходит около 10-15% от всего производства

ПЕРМЬ, 15 августа. /ТАСС/. Рынок целлюлозно-бумажной промышленности может стабилизироваться в сентябре из-за сезонного роста цен на продукцию. Об этом ТАСС сообщил гендиректор Пермской целлюлозно-бумажной компании (ПЦБК) Юрий Марков.

"Сейчас ситуация такая, что мы по цене находимся на самом низком уровне из-за падения спроса и экспортных факторов, но с сентября цены на ролевую продукцию начнут немного расти. Для нашей отрасли это очень важно, потому что те цены, которые сейчас есть, они не дают прибыли. При этом необходимо обновлять, модернизировать и обсуживать оборудование", - сказал Марков.

По его данным, самым быстрорастущим каналом спроса остаются маркетплейсы, туда уходит около 10-15% продукции предприятия. "Мы прогнозируем, что этот объем в течение следующего года может вырасти до 25%, в том числе за счет запуска модернизированной линии", - отметил гендиректор.

Как рассказал директор по продажам ПЦБК Игорь Шилов, также ожидается увеличение осеннего спроса на гофропродукцию, что позволит до конца года пройти стабильно период, при котором падение цен составило около 3-5%. "Быстро развернуть внутренний спрос будет сложно, потому что нужен какой-то стабильный тренд, чтобы инвестировать в модернизацию развития мощностей. Всплеска спроса мы не ожидаем в ближайшей перспективе, но некий такой сезонный фактор будет", - добавил он.

Ранее под председательством замминистра промышленности и торговли РФ Михаила Юрина состоялось заседание оперативного штаба, посвященное анализу текущей ситуации в целлюлозно-бумажной промышленности. Представители отрасли внесли свои предложения по поддержке производителей в условиях снижения объемов производства, роста логистических затрат и сложностей с поставками оборудования.