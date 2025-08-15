Там будут публиковать актуальные новости работы ведомства, разъяснения и изменения налогового законодательства, полезные материалы и инструкции

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила свой новостной канал в Max, сообщила пресс-служба ведомства.

"Новости ФНС России теперь можно узнавать и в новом национальном мессенджере Max. Здесь будут публиковаться актуальные новости работы ведомства, разъяснения и изменения налогового законодательства, полезные материалы и инструкции, ответы на самые важные вопросы", - говорится в сообщении.

Max - это национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. Он позволяет совершать аудио- и видеозвонки, общаться в чатах, отправлять голосовые сообщения и большие файлы. Приложение включено в реестр российского программного обеспечения и доступно в магазинах приложений и веб-версии.