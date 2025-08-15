Ник Терли отметил, что цель компании - добиться показателя в 1 млрд еженедельных пользователей по всему мир

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Примерно 10% населения всей планеты или порядка 700 млн человек еженедельно использует нейросеть ChatGPT, которую разработала американская компания OpenAI. Об этом заявил главный разработчик чат-бота Ник Терли.

"Сейчас у нас 700 млн пользователей, из-за чего мы сталкиваемся с различными неожиданностями, которые просто неизбежны, когда речь идет о таком огромном числе пользователей, каждый из которых отличается от всех остальных. <...>. 10% населения мира пользуется этим продуктом каждую неделю", - сказал он в интервью порталу The Verge.

Терли добавил, что цель компании - добиться показателя в 1 млрд еженедельных пользователей по всему миру. Он также назвал ChatGPT "явлением мирового масштаба" и подчеркнул, что аналитики компании наблюдают "здоровый рост" применения нейросети в большинстве стран мира. Особым потенциалом распространения и применения ChatGPT обладает Индия, отметил разработчик.

7 августа новая модель искусственного интеллекта GPT-5 для чат-бота ChatGPT от американской компании OpenAI стала доступной для всех пользователей. Она может помогать проводить исследования, анализировать данные, заниматься программированием и решением задач.