Совокупная их выручка достигла 51,7 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) в Санкт-Петербурге увеличили объем инвестиций в свои проекты на 60% в первом полугодии 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

"За первое полугодие 2025 года объем инвестиций резидентов ОЭЗ "Санкт-Петербург" составил 15,3 млрд рублей - почти на 60% больше, чем годом ранее. В группу наиболее активных традиционно вошли компании фармацевтического сектора "Биокад" и "Цитомед", а также предприятие авиационного двигателестроения "ОДК-Климов" и производитель деталей газотурбинных двигателей и установок "Точка плавления". Число новых занятых рабочих мест на предприятиях в ОЭЗ выросло на 170%. С начала года трудоустроено 615 специалистов, причем за второй квартал этот показатель вырос в два раза - 203 новых рабочих места", - отмечается в сообщении.

По данным городской администрации, совокупная выручка резидентов ОЭЗ за шесть месяцев этого года достигла 51,7 млрд рублей - на 20% выше первого полугодия 2024 года. Общий объем налоговых отчислений резидентов за этот период составил 6,4 млрд рублей, из них 1,6 млрд рублей перечислено в региональный бюджет.

"Наша особая экономическая зона успешно создает высокотехнологичные рабочие места с хорошей зарплатой, работает над решением президентских задач по обеспечению технологического суверенитета страны и достижению технологического лидерства. Город готовит инфраструктуру для новых инновационных проектов в ОЭЗ, тщательно отбирает резидентов, проектирует и строит новые объекты", - привела пресс-служба слова губернатора Александра Беглова.

На территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа в Санкт-Петербурге зарегистрировано в качестве резидентов 68 компаний. Объем заявленных инвестиций в проекты - более 237 млрд рублей.