МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Специалисты "Морспасслужбы" завершили работу по демонтажу выступающих частей корпусов затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", говорится в сообщении кабмина по итогам заседания правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий крушения под председательством главы Минтранса Андрея Никитина.

"Специалисты ФГБУ "Морспасслужба" завершили работу по удалению выступающих частей корпусов затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Работы выполнялись комбинированным методом подводной экзотермической резки и подводного гидравлического инструмента. Общая длина удаленных частей составила 287 м", - говорится в сообщении.

Демонтаж обеспечил снижение высоты конструкций корпусов судов и минимизацию количества выступающих элементов судовых систем и палубного оборудования для последующей установки коффердамов. "Три фрагмента танкеров находятся в стабильном состоянии, демонтированные части размещены на палубах затонувших фрагментов и надежно закреплены. Выход нефтепродуктов не наблюдается. В ходе подготовительных мероприятий также установлено рейдовое оборудование и мертвые якоря для надежного закрепления коффердамов", - отмечает кабмин.

В Новороссийском морском порту завершается укрупненная сборка металлоконструкций трех коффердамов, вес каждого из которых составляет порядка 1,5 тыс. т.

Продолжается работа группировки водолазов по поиску и подъему мазута в прибрежной зоне Анапы и Темрюка. Нарастающим итогом собрано 1 860 т замазученного грунта. Общая численность группировки водолазов составляет 167 человек. Как говорится в сообщении, с начала работ очищено 922 км береговой линии, в том числе повторно. Собрано более 180 тыс. т загрязненного песка и грунта. Продолжаются работы по утилизации загрязненного грунта.