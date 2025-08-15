Cпецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами прокомментировал заявление президента США о высоких ставках на предстоящей встрече

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев согласился с президентом США Дональдом Трампом, что ставки на предстоящих переговорах между главами России и США будут высоки.

"Это правда", - написал он в Х, цитируя заявление Трампа на его странице в соцсети Truth Social о высоких ставках на предстоящей встрече.

7 августа, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече лидеров двух стран - Владимира Путина и Дональда Трампа. В тот же день Владимир Путин подтвердил подготовку встречи с Трампом, указав, что заинтересованность в двусторонней встрече обоюдная.

Встреча Путина и Трампа должна пройти 15 августа на Аляске. По словам Ушакова, центральной темой саммита станет урегулирование украинского кризиса.