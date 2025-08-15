Средние ставки по коротким вкладам опустились ниже 16% впервые с июля 2024 года

По данным финансового маркетплейса "Финуслуги", средняя ставка по вкладу в топ-20 банках со сроком три месяца составила 15,91%

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Впервые с конца июля 2024 года средние ставки по вкладам в топ-20 банках на три месяца на неделе с 11 по 15 августа опустились ниже 16%. При этом ставки по вкладам на шесть месяцев опустились ниже 15%, на год - ниже 14%, сообщили ТАСС в пресс-службе финансового маркетплейса "Финуслуги".

По данным "Финуслуг", на сегодняшний день средняя ставка по вкладу в топ-20 банках со сроком три месяца составила 15,91%, по полугодовому вкладу - 14,98%, по годовому вкладу - 13,98%.

Также средний размер ставок на 0,7-2,7 процентного пункта (п.п.) ниже уровней годовой давности, когда средние ставки составляли 16,6%, 17,15% и 16,92% соответственно.

Кроме того, доходность вкладов упала во всех 20 крупнейших по объему средств банках (на 1,37-1,59 п.п.) с момента последнего заседания Банка России по ключевой ставки. По вкладам со сроком до года включительно не осталось предложений со ставками выше ключевой. Максимальная ставка среди крупных банков предлагается по трехмесячному вкладу - 18%.

В расчете учитываются ставки по вкладам без спецусловий на сумму 100 тыс. руб.