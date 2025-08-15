В А7 заявили, что включение в санкционный список США не влияет на работу компании

Все транзакции доступны клиентам без ограничений

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Включение платформы трансграничных расчетов A7 (создана ПСБ) и ее подразделений в санкционный список США не оказывает влияния на деятельность компании, сообщили в пресс-службе A7.

"Включение A7 и ее подразделений в санкционный список не оказывает влияния на деятельность компании, поскольку наша инфраструктура изначально строилась с учетом возможных ограничений. Мы продолжаем работу в штатном режиме, обеспечивается безопасность проводимых операций", - отметили в компании.

Там также подчеркнули, что все транзакции доступны клиентам без ограничений. "А7 уже показала устойчивость после введенных санкций ЕС, и сейчас остается надежным и предсказуемым партнером для российского бизнеса", - заключили в компании.

Ранее Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло А7 в санкционный список. В июле компания попала под санкции Евросоюза.