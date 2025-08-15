В частности, иностранная сторона консорциума должна совершать действия по отмене санкций, негативно влияющих на проект

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин внес изменения в указ о переводе в российскую юрисдикцию проекта "Сахалин-1", касающиеся передачи доли в нем иностранным участникам, остающимся в проекте. Соответствующий документ подписан 15 августа.

Согласно изменениям, доля в проекте передается компании в случае выполнения ей ряда условий. В частности, иностранная сторона консорциума должна совершать действия по отмене санкций, влияющих негативно на проект. "Совершение иностранной стороной консорциума действий, которые привели к отмене введенных иностранными государствами политических и экономических санкций, негативно влияющих на исполнение соглашения, включая при необходимости их судебное обжалование", - говорится в перечне условий.

Также среди условий - заключение договоров о поставке необходимого для проекта оборудования иностранного производства и запчастей к нему, договоров о техническом сотрудничестве. Кроме того, компании следует самой или через иных лиц зачислить на расчетный счет нового оператора проекта ООО "Сахалин-1" денежные средства, ранее накопленные в ликвидационном счете по соглашению.

Россия осенью 2022 года перевела в российскую юрисдикцию оператора проекта "Сахалин-1" - вместо Exxon Neftegaz им стало зарегистрированное в Южно-Сахалинске ООО "Сахалин-1", управляющей компанией оператора стала дочерняя структура "Роснефти" - "Сахалинморнефтегаз-шельф".

Новый оператор проекта, ООО "Сахалин-1", был зарегистрирован 14 октября 2022 года. Правительство РФ разрешило передать долю 20% в новом операторе индийской ONGC Videsh Limited, 30% - японской Sakhalin Oil and Gas Development Co. Ltd. (Sodeco), которые заявили о намерении остаться в проекте. Еще 20% в проекте принадлежит "Роснефти". Доля Exxon Neftegas (дочерняя компания американской ExxonMobil) - 30%, но ExxonMobil объявила в марте 2022 года о своем выходе из проекта "Сахалин-1" и уходе из России. Срок продажи доли Exxon в проекте "Сахалин-1" до 1 января 2026 года.