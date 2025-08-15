Из них 99% договоров пришлось на такси, сообщила пресс-служба Национальной страховой информационной системы

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Количество проданных "коротких" полисов ОСАГО по итогам января - июля текущего года составило 2,9 млн штук, из которых 99% договоров пришлось на такси. Об этом сообщила пресс-служба Национальной страховой информационной системы (НСИС).

"По итогам продажи полисов ОСАГО за 7 месяцев 2025 года количество "коротких" полисов составило 2,889 млн штук, общая премия по ним - 777,49 млн руб. Средняя премия составила 269 руб.", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что на "короткие" полисы для такси пришлось 2,863 млн штук, а средняя премия составила около 269 руб. Общая премия составила 684 млн руб.