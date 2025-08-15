Главе государства рассказали об уникальной, единственной в России технологии очистки рыбного жира

МАГАДАН, 15 августа. /ТАСС/. Президенту РФ Владимиру Путину на заводе "Омега Си" в Магадане показали производство рыбного жира и рассказали о технологии его очистки.

Главе государства рассказали об уникальной, единственной в России технологии очистки рыбного жира, которая позволяет увеличить содержание в нем жирных кислот до 90%, тогда как в классическом варианте их количество достигает всего 20-30%.

Выслушав рассказ гендиректора предприятия Николая Котова, Путин шутливо поинтересовался: "Подарки будут?"

"Все как договаривались", - с улыбкой ответил Котов.