Российская сторона в свою очередь могла бы предложить американским компаниям участие в освоении шельфа, находящегося в своей экономической зоне, отметил директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /Корр. ТАСС Денис Акишев/. Россия и Соединенные Штаты в случае успешного проведения встречи президентов стран Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа в Анкоридже могли бы создать на Аляске совместный консорциум по добыче и продаже сжиженного природного газа. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

"Полагаю, что в случае успеха мероприятия, в любом виде, в котором стороны будут считать исход его обоюдно благоприятным, последуют обсуждение экономической повестки, на базе которой могло бы в дальнейшем происходить сближение. В числе приоритетного проекта, особенно с учетом места проведения саммита, мог бы стать совместный консорциум по добыче и продаже СПГ на территории штата Аляска с участием крупнейших российских операторов, имеющих большую компетенцию в освоении недр крайнего севера, таких как "Новатек", - сказал он. - По собственному опыту отмечу, что власти штата были бы весьма заинтересованы в таком проекте, как с коммерческой точки зрения, так и в контексте создания новых рабочих мест. Что касается освоения Арктики, то российская сторона могла бы предложить американским компаниям участие в освоении шельфа, находящегося в своей экономической зоне".

Помимо создания консорциума на Аляске американский инвестор выделил ряд дополнительных сфер развития экономического сотрудничества. "Другие направления могли бы включать создание совместных концессий по добыче и реализации редкоземельные металлов на территории РФ, в соответствии с законодательством о концессиях. Россия также могла бы предложить более глубокое сотрудничество в космической сфере, в частности, строительство и совместную эксплуатацию преемника Международной космической станции. Собственно, даже допуск американских потребительских брендов на российский рынок мог бы помочь реанимировать российско-американскую торговлю, что было самой простой мерой. Наконец, строительство и эксплуатация совместного авиационного и логистического хаба, на Аляске и в Сибири, не выглядят из разряда неправдоподобных", - отметил Шостак.

Встреча президентов Путина и Трампа пройдет 15 августа на совместной военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в штате Аляска. Как сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, лидеры сосредоточатся на обсуждении украинского урегулирования. По его словам, Путин и Трамп также обсудят двустороннее сотрудничество в экономической сфере.