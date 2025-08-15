Трамп объявил о введении пошлин на сталь и полупроводники в ближайшие две недели

Если иностранные компании не будут строить на американской территории свои производственные мощности, то им "придется платить очень высокие пошлины" указал президент США

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 15 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон в ближайшие две недели введет пошлины на импорт стали и полупроводников.

"Я на будущей неделе и через неделю установлю пошлины на сталь и, я бы сказал, микросхемы. Сталь и полупроводники", - сказал Трамп во время общения с журналистами пресс-пула Белого дома во время полета в Анкоридж на встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

"У нас будет поначалу низкая ставка. Это даст им (иностранным компаниям - прим. ТАСС) шанс прийти [в США] и выстроить [на американской территории свои производственные мощности]. После определенного периода [ставки пошлин] станут очень высокими. Если они тут не будут строиться, им придется платить очень высокие пошлины", - отметил он.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. 1 августа он подписал указ о введении пошлин в размере от 15% до 41% в отношении более чем 60 стран и Евросоюза. Они вступили в силу 7 августа.