Торги на NYSE открыли ростом индексов в преддверии саммита РФ - США

По данным торговой площадки, Dow Jones вырос на открытии сессии на 0,65% до отметки 45 202,74 пункта, а S&P поднялся на 0,2% и составил 6 481,34 пункта

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) открылись в 16:30 мск подъемом ряда индексов в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Промышленный индекс Dow Jones - основной показатель деловой активности в США - вырос на открытии торговой сессии на 0,65% до отметки 45 202,74 пункта. Индекс S&P, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 0,2% и составил 6 481,34 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq в свою очередь снижался на 0,1% и достиг отметки 23 809 пункта.

К 16:45 мск индекс Dow Jones замедлил рост и составил 45 121,47 пункта (+0,47%), индекс S&P перешел к снижению находился на уровне 6 463,04 пункта (-0,08%). Индекс электронной биржи Nasdaq продолжил снижение и опускался на 0,28%, до 23 766,1 пункта.

Встреча Путина и Трампа пройдет 15 августа на совместной военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в штате Аляска. Как сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, лидеры сосредоточатся на обсуждении украинского урегулирования. По его словам, Путин и Трамп также обсудят двустороннее сотрудничество в экономической сфере.