МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. "Силовые машины" за январь - июнь 2025 года изготовили на 59% больше оборудования, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщил гендиректор компании Алексей Подколзин в статье для корпоративной газеты "Силмаша".

"Мы изготовили оборудования на 59% больше, чем за первое полугодие 2024-го, но план периода выполнен лишь на 82%. ЛМЗ (Ленинградский металлический завод - прим. ТАСС) сдал 4,5 паровых турбин, 2 газовые и 4 гидравлические", - говорится в материале.

Подколзин отметил, что компании удалось достичь хорошего результата - завод продемонстрировал высокие темпы сборки и сдачи продукции. При этом "Силмаш" отстает от внутреннего плана по изготовлению паровых турбин.

"Электросила" выполнила план по производству турбогенераторов, роторов, статоров, а вот план по гидрогенераторам, системам возбуждения, крупным электрическим машинам выполнен не в полном объеме - несмотря на существенный рост объемов производства по сравнению с прошлым годом", - добавил гендиректор.

Уточняется, что у ЛМЗ также есть отставание по шести проектам, в том числе по двум турбинам ГТЭ-170 и трем гидротурбинам. "По 6 проектам (ЦВД, 2 ГТЭ-170, 3 гидротурбины) есть отставание по срокам, и в целом при выработке в 121% к плану товарный выпуск составляет лишь 72%. Причины - низкая эффективность подготовки производства и организации труда, брак по качеству", - отметил Подколзин.

Планы на второе полугодие

В материале указано, что во втором полугодии текущего года "Силовые машины" намерены четко выполнить план товарного выпуска. Так, ЛМЗ намерен сдать пять паровых, пять газовых и пять гидравлических турбин. "Электросила" планирует произвести семь турбогенераторов, 55 крупных электрических машин и другие типы оборудования.