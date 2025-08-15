Управление работой по реализации мастер-планов ведется на базе специальной цифровой системы, созданной Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики

МАГАДАН, 15 августа. /ТАСС/. Сахалинская область, Республика Бурятия и Магаданская область стали лидерами рейтинга регионов по качеству реализации мастер-планов. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на совещании о ходе реализации мастер-плана города Магадана с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Вы [президент РФ Владимир Путин] поручали составлять рейтинг регионов по качеству реализации мастер-планов. Он автоматически формируется в системе на основании качества планирования, бюджетирования, контрактации, кассового исполнения и своевременности исполнения мероприятий. На сегодня топ-3 региона, лидеры рейтинга - это Сахалинская область, Бурятия и Магаданская область", - сказал он.

Министр добавил, что управление работой по реализации мастер-планов ведется на базе специальной цифровой системы, созданной Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. "Система позволяет управлять проектами на всем жизненном цикле - от планирования строительства до ввода в эксплуатацию. Мы в режиме реального времени видим статус всех мероприятий по всем мастер-планам и статус работы всех ФОИВов, в том числе по выделению средств", - добавил Чекунков.