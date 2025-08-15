Рынок акций РФ ускорил рост в преддверии саммита Путина и Трампа

К 17:20 мск индексы ускорили рост до 1,24%

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций ускорил рост в ходе основной торговой сессии Московской биржи на фоне сообщений о деталях предстоящих переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16:57 мск индексы Мосбиржи и РТС росли на 0,89% - до 3 003,82 и 1 186,32 пункта соответственно. К 17:20 мск индексы ускорили рост до 1,24% и достигали максимального значения за день - 3 014,21 и 1 190,42 пункта.

На открытии основной торговой сессии 15 августа индексы Мосбиржи и РТС росли на 0,31% - до 2 986,54 и 1 179,49 пункта соответственно.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на совместной военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в штате Аляска. Как сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, лидеры сосредоточатся на обсуждении украинского урегулирования. По его словам, Путин и Трамп также обсудят двустороннее сотрудничество в экономической сфере.

По итогам саммита Путин и Трамп дадут совместную пресс-конференцию.

В состав российской делегации на Аляске вошли министры иностранных дел, обороны и финансов, помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Состав делегации США определен, его назовет Вашингтон.