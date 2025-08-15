Принято решение о назначении ликвидационной комиссии

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Акционеры ПАО "Лензолото" одобрили решение о ликвидации ПАО и назначении ликвидационной комиссии, следует из сообщения компании на сайте раскрытия информации.

"Ликвидировать добровольно ПАО "Лензолото"," - приводится решение.

Ликвидационная комиссия в течение 18 месяцев с момента принятия решения выполняет все необходимые действия, связанные с ликвидацией.

В апреле 2024 года "Полюс" сообщил, что закрыл сделку по продаже всех принадлежащих компании акций "Золотодобывающей компании "Лензолото" группе инвесторов из России, однако ПАО "Лензолото" остается у "Полюса".