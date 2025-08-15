В 2026-2027 годах будет проработан вопрос создания парка с учетом компенсации части затрат из федерального бюджета, говорится в сообщении кабмина

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров обсудил с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко возможность создания в регионе специализирующегося на судостроении и производстве оборудования индустриального парка с господдержкой, говорится в сообщении кабмина.

"Первый вице-премьер обсудил с губернатором возможности развития территории за счет создания специализирующегося на судостроении и производстве судового оборудования индустриального парка с использованием федеральных и региональных мер поддержки. На территории района уже работают предприятия отрасли и поставщики комплектующих. В 2026-2027 годах будет проработан вопрос создания индустриального парка с учетом компенсации части затрат из федерального бюджета", - говорится в сообщении по итогам рабочей поездки Мантурова в Ленинградскую область.

Первый вице-премьер ознакомился с реализацией инвестиционного проекта ГК "Эмпериум" по модернизации производственных мощностей и осмотрел строящиеся пассажирские электросуда: первое прогулочное электросудно нового поколения "Эковольт", электрическую модернизированную версию пассажирского теплохода "Москва 2.0", городские аква-электробусы "Синички" и компактное электросудно "Мойка 2.0". Также разработчик технологий для судоходства Sitronics KT представил безэкипажный катер "Странник" гражданского назначения с автономной навигационной системой собственной разработки для обеспечения логистики на внутренних водных путях.

"У нас сегодня была возможность ознакомиться с работой уже хорошо себя зарекомендовавшего предприятия, которое занимается производством электросудов. Стартовый базовый заказчик, который дал путевку в жизнь, - это Москва. Но имеющийся сегодня спрос со стороны других регионов и предоставленные Ленинградской областью условия для размещения в городе Отрадном судового производства создают хорошие перспективы для дальнейшего развития", - отметил Мантуров.

Также обсуждались меры поддержки участников промышленных кластеров и возможности программы промышленной ипотеки.

В рамках рабочей поездки в Ленинградскую область Денис Мантуров также посетил одно из предприятий ОПК.