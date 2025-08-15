В компании отметили, что открыты для проверок со стороны уполномоченных органов и готовы предоставить всю необходимую документацию, подтверждающую прозрачность деятельности

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Компания "Маревен фуд сэнтрал" (производитель "Роллтон", Bigbon) заявила о непричастности к финансированию ВСУ, ведет деятельность в соответствии с законодательством РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о том, что "Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией" хочет проверить Mareven Food Holdings Limited на факт финансирования ВСУ.

"Компания ООО "Маревен фуд сэнтрал" категорически отвергает любые предположения о переводе средств на какие-либо военные цели. Мы ведем деятельность в Российской Федерации строго в соответствии с законодательством и в рамках гражданского бизнеса. <…> Мы уже направили официальный запрос в адрес инициаторов заявлений с просьбой предоставить факты. Оставляем за собой право на правовую защиту репутации компании в случае распространения недостоверной информации", - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что открыты для проверок со стороны уполномоченных органов и готовы предоставить всю необходимую документацию, подтверждающую прозрачность деятельности компании.