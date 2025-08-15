Шапша: Калужская область обладает серьезными компетенциями для создания БПЛА

Ведутся работы по созданию производства БПЛА, в том числе, компонентной базы, электродвигателей и корпусов, а также электроники и программного обеспечения

КАЛУГА, 15 августа. /ТАСС/. Промышленность Калужской области обладает серьезными компетенциями для производства компонентов и сборки БПЛА. Об этом сообщил губернатор области Владислав Шапша, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС на форуме "Беспилотные системы: технологии будущего" о наличии в регионе машиностроительных компетенций в сфере производства беспилотников.

"У нас есть серьезные компетенции в микроэлектронике, в производстве электродвигателей. И сегодня, начиная от производства компонентов, до сборки готовых изделий и крупных - грузовых, и малых, и для различных сфер использования, в том числе для сельскохозяйственного использования дронов - это как раз базируется на серьезной экспертизе, которая есть в регионе", - сообщил губернатор.

По его словам, в области ведутся работы по созданию производства беспилотников, в том числе, компонентной базы, электродвигателей и корпусов, а также электроники и программного обеспечения.

Форум "Беспилотные системы: технологии будущего", который стартовал 14 августа в Сколково, продлится до 17 августа. Событие проводится по поручению президента России. Событие стало частью форума-фестиваля "Территория будущего. Москва-2030". ТАСС - генеральный информационный партнер форума.