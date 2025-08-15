Она составила 241,2 млрд рублей

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Оператор "Мегафон" увеличил выручку по МСФО в I полугодии 2025 года на 8,6%, до 241,2 млрд с 222,1 млрд рублей, следует из его отчета.

Сервисная выручка, занимающая основную часть общей, выросла на 9,2%, до 210 млрд рублей. Чистая прибыль "Мегафона" за период упала на 36,1%, с 26,8 млрд до 17,1 млрд рублей.

Капрасходы снизились на 12,6%, до 22,7 млрд рублей. OIBDA "Мегафона" выросла на 8,8%, до 106,9 млрд рублей, рентабельность составила 44,34%.

База абонентов "Мегафона" на конец I полугодия насчитывает 78,48 млн человек. Она выросла на 1,58%.