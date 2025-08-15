Использование беспилотных систем и автоматизация рабочих процессов могут помочь ряду отраслей в решении кадровых вопросов, считает губернатор Калужской области Владислав Шапша

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Использование беспилотных систем и автоматизация рабочих процессов могут помочь в преодолении кадрового дефицита в России в ряде отраслей. Такое мнение на форуме "Беспилотные системы: технологии будущего" выразил председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Кадры", губернатор Калужской области Владислав Шапша.

"Сейчас не идет вообще речь о том, что надо кого-то сократить, лишить работы. Напротив, мы сейчас сталкиваемся с ситуацией, когда <…> в силу объективных причин <…> дефицит рабочих рук будет нарастать. Он есть уже сегодня, и сегодня идет борьба за кадры, идет переток внутренней конкуренции между предприятиями, и нам нужно и автоматизацию, и роботизацию, и, в данном случае, беспилотие использовать для того, чтобы повышать производительность труда и компенсировать нехватку рабочих рук в наших отраслях", - сказал он, отвечая на вопрос о возможных рисках увеличения кадрового дефицита в связи с развитием беспилотных технологий и автоматизации производств.

Губернатор также подчеркнул, что в регионе активно продолжается работа по подготовке кадров для отрасли БАС. "Мы построили первый в стране технопарк рабочих профессий, в котором вопрос обслуживания беспилотных аппаратов является одним из ключевых. И, кстати, там готовятся не только специалисты, но и преподаватели со всей страны, которые потом, получив новые знания и новый опыт, едут к себе в регионы и дальше продолжают готовить специалистов уже на местах", - сказал Шапша.

Шапша также сообщил, что в Калужской области активно развиваются беспилотные технологии. Так, по словам губернатора, Козельский механический завод разработал специальные агродроны для обработки сельскохозяйственных земель, которые представляют собой два летательных аппарата, зарядное устройство и емкость, в которую добавляются средства для обработки. "Это работает, и сегодня мы при нашем центре коллективного доступа к сельскохозяйственной технике создаем летный отряд. И ближайшей весной мы уже увидим практическую работу на сельскохозяйственных полях Калужской области в масштабах уже не экспериментальных, а реального использования и работы по повышению урожайности, борьбе с вредителями", - добавил Шапша.