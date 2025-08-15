Срок исполнения поручения - 1 декабря

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по итогам Петербургского международного экономического форума 2025 (ПМЭФ) поручил установить сроки исковой давности по оспариванию сделок приватизации для защиты добросовестных приобретателей имущества. Об этом говорится на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации при участии ведущих деловых объединений с учетом ранее данных поручений обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих установление сроков исковой давности и порядка их исчисления при оспаривании сделок приватизации в целях защиты права собственности добросовестных приобретателей имущества", - говорится в документе.

Срок исполнения поручения - 1 декабря 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.